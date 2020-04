Ako prebral R. Fico moc nad Slovenskou mafiou? Ad: Robert Fico má krvavé ruky

A mamička Martinky Kušnírovej. Politicky nekorektné komentáre „korektných“ médií a Záchodové pavúky. Mafiánska SVIŇA Raši a väzba pre premiéra

Začnem so Záchodovým pavúkom, (Michal Kovačič, vid video od mafiána Fica). Tento záchodový pavúk má vraj, politicky korektný vlastný program na TV Markíze. Nebudem sa dnes vyjadrovať o tom, ako strojovo, nabifľovane a nezúčastnene túto reláciu vedie, to možno neskôr. Chcem len poukázať na to, že v reláciách po voľbách sa snaží tváriť, ako by bol z inej planéty a nie zo Zeme a nie zo Slovenska.

Teraz poukážem na dva, z jeho posledných vysielaných programov. V prvom sedeli proti sebe pani podpredsedníčka vlády, Veronika Remišová a jeden z hlavných mafiánsky SVÍŇ. Richard Raši. Ten krvavý hnis, čo vytekal zo slín tohto mafiána, len čo otvoril ústa, sa naozaj nedal počúvať, urážal pani Remišovú, klamal a útočil. To mafia vie. Zacieli sa samozrejme na tú dosť veľkú časť verejnosti, ktorej stačia heslá a klamstvá. Oni hlbšie do podstaty nevkročia. Pri z jedných preberaných udalostí posledných dní bolo, že vláda a parlament prijali tzv „odpočúvací zákon“ , kvôli rýchlej a účinnej lokalizácie, možných roznášačov COVID-19. Pani podpredsedníčka vlády, na Rašiho klamstvá a nezmysli, odpovedala, že na krízovom štábe, im zúčastnený odborníci hneď prvý deň povedali, že tento návrh už bol prichystaný aj za vlády smiešnej figúry, ktorý sa tu dva roky hral na premiéra Petra Pelegríniho. Mala to pripraviť ďalšia mafiánka , vtedajšia ministerka vnútra Denisa Saková. Ale nie tak, že lokalizáciu bude robiť Národný ústav zdravia, ale mala to robiť Sakovej polícia. Mafián Raši, to samozrejme poprel a nakoniec to celé vyznelo tak, v podaní Záchodového pavúka, že klamárka je Pani Remišová a nie jeden z hlavných SVÍŇ týchto dní. Pre „politicky korektného“ redaktora, to predsa nie je žiadny rozdiel. Slovo, ako slovo, že?

O tej druhej reportáži len z úplného konca. Bolo to také isté, mizerné ako všetky programy podávané Kovačičom, tak o žiadnu ďalšiu zmienku, alebo hlbšiu analýzu nestoja. Hosťom bola , okrem iných aj pani ministerka spravodlivosti Mária Kolíková. (to je tá Mária Kolíková, ktorá za čias, hrubej a brutálnej mafiánskej vlády Roberta Fica, SVIŇU všetkých SVÍŇ, hájila na spravodlivosti, akú takú nádej, na lepšie časy)

Po ďalšom z mnohých útokov a klamstiev zo strany zastupujúcej záujmy najväčšej Slovenskej mafie. Sa pani Kolíková snažila brániť tým, že povedané nie je pravda a že špiclovací zákon už pripravoval Sakovej krízový štáb, tento Záchodový pavúk jej hrubo skočil do reči a povedal jej. To nie je pravda, veď Richar Raši to už vraj vyvrátil. Slovo mafiána je pre Kovačiča posvätné. Tak ticho, pani ministerka.

Michal Kovačič (a nie len on) asi má v týchto kritických dňoch vychýlený kompas a teraz nevie kde je sever. Alebo, že by vedel veľmi dobre? A preto sa správa k vláde Igora Matoviča a jeho ministrom, ako sa správa?

Ďalší z exportov dnešných dní je Peter Tkačenko. Tento bývalí smerobijec za celé tri týždne existencii novej vlády si vo svojich článkoch nenašiel jeden jedený pozitívny krok, jedno jediné dobré rozhodnutie, ktoré by podľa neho, táto vláda urobila. Vláda I. Matoviča je pri moci len tri týždne, v najhorších časoch histórii ľudstva, minimálne od druhej svetovej vojny určite. A slovenské, mienkotvorné médiá na nej nenechávajú v týchto dňoch ani nitku suchú.

Ak sa pamätáte Peter Tkačenko v sérii svojich článkov, akých koľvek, vždy ukončil tak, že na koniec napísal „A Smer musí byť zničený“. Reagoval som na to tak,(viď rubriku Blog z 22.11.2019) že som 22.11.2019 napísal článok do rubriky Blog s názvom – Smer musí byť zničený. Písal som v prvom rade pre to, že SVIŇA SVÍŇ po jednom z opileckých vytriezvení a ešte celý spuchnutý , uverejnil na FB video. V tom videu stálo, že tie protislovenské novinárske prostitútky z denníkov SME a denníka N, vraj vyzývajú otvorene na zničenie Smeru-SD. A on to tak nechá. A vtedy mi to asi tak došlo, že sa Tkačenko inšpiroval známym, permanentným výrokom Markusa Porciusa Cata st. z antického Ríma, ktorý po každom svojom prejave v senáte, o čom koľvek, vždy predniesol toto: Carthago est, perkusserit destrui. „Kartágo musí byť zničené“. Odozva od redakcie, ani Tkačenka nebola žiadna, tak asi len ja mám bujnú fantáziu a Peter Tkačenko, možno ani nevie kto je Cato starší a potom ani nevie o dvoch púnskych vojnách. Nevie asi potom ani o najväčšom Púnskom generálovi z druhej púnskej vojny a obyvateľovi najslávnejšieho mesta starobylého sveta ,QART HADAŠT, Hanibalovi Barkasovi, asi nevie nič, a ja som len fantazíroval.

Tretí mediálny zázrak a kapitola samo o sebe je denník Nový Čas. Táto absolútna mediálna stoka našej novinárskej scény, chrlí už celé tri týždne neskutočné svinstvá, ktoré umocňuje s titulkami. Stačí , Matovič musí vysvetľovať..., Robert Fico by to urobil inak..., Pelegríny to Matovičovi natrel... Tieto novinárske hejty namierené na tú časť slovenskej verejnosti, ktorí si žiadni článok neprečíta, buď preto, že čítať vie len veľké písmená, alebo preto, že prečítať dve holé vety je pre túto skupinu ľudí nadľudským výkonom. Ale účel svätí prostriedky. Tí bezmenný redaktori NČ, ktorých mená nikto nepozná (veď načo aj) , nepozná preto, že sú to úbohí pisálkovia a nie novinári, ktorým záleží len na tom aby si im ten, nič nehovoriaci plátok predával. Veď mi povedzte, aký slušný a kvalitný novinár, by pracoval pre takýto denník? Iste žiadny.

Na záver k titulkom v novom čase len toľko. Čo sa týka titulu, koho alebo čo komu Pelegrini natrel tak mám pre vás jeden odkaz. Peter Pelegríni si môže , tak akurát natrieť svoj zadok lubrikačným gélom ruskej výroby. A to po večeri s Eštókom, kde na stole bude váza, plná lacných ružových karafiátov a keď večeru dojedia, môže natierať s tým lubrikantom aj zadok toho Eštóka. To natierať môže. ale táto mafiánska bábka nemôže nič natrieť predsedovi vlády, Igorovi Matovičovi.

K Richardovi Rašimu k jeho včerajším výplodom chorej mysle o trestnom stíhaní premiéra asi toľko. Podľa teba ti SVIŇA mafiánska, smerácka, neohrozilo zdravie obyvateľov to, že Kičura, dobrý kamarát Roberta Fica v SŠHR, včas nenakúpil a nezabezpečil ochranné pomôcky pre obyvateľov a raboval do poslednej chvíle a to bagrom. Raboval tak, že ohrozil štátnu bezpečnosť tejto krajiny, lebo vystavil v prvom rade, lekárov sestričky , policajtov a hasičov, pracovníkov v obchode a to hlavne ženy v potravinách, záchranárov a všetkých tých čo na príkaz vlády, mali zabezpečiť ako taký chod krajiny. Tak tento ničomník Ficov kamoš, neohrozil zdravotnú bezpečnosť štátu? Neohrozil ho ani ten pajác, ktorý viedol úrad vlády tým, že nevydal včas rozkaz Kičurovi aby tieto ochranné prostriedky zabezpečiť, lebo sa to zlodejom a mafiánov okolo Smeru a SNS , nehodilo.? Vydať rozkaz, by ani nemohol, Fico by mu to nedovolil Kičura je pre Fica in, Pelegrini aut. Však títo ničomníci čo sa na tejto sabotáži voči zdraviu obyvateľstvu zúčastnili už mali sedieť vo vyšetrovacích väzbách. A prvý tam mali byť Pelegrini, Kičura ,a tá špina zo SNS s jednoosobovou firmou. Všetci by už mali čakať na svoj ortieľ. Pochopil si ma ti SVIŇA? Toľko dnes o NČ. Stačí?

Mám taký pocit, že všetky médiá a to hlavne, SME,NČ A denník N, ( o Pravde teraz neviem nič) nevyberane útočia na vládu a hlavne na jeho predsedu Igora Matoviča, lebo po voľbách v slabej chvíli navrhol, že vyčlení 10 mi. € na investigatívnu činnosť. Chcú mu asi dokázať, že oni si aj jeho podajú a tie peniaze nechcú. A dávajú mu zabrať. Matovičovi nedali obvyklých 100 dní, nedali mu ani týždeň a bijú doň ho a bijú, denno denne a každú hodinu. Nechcú mu odpustiť, že predseda vlády nechce dopustiť, aby sme išli cestou Talianska, Španielska, USA, a Veľkej Británii. Britský predseda vlády, ten polovičný pajác , sa ešte pred 10 dňami na BBC chvastal tým, že bol v nemocnici kde ležali chorý na COVID-19 a vraj som každému podal ruku. Ja som už taký, ja každému podám ruku (že Boris Kollár? aj Piťovi aj Sýkorovi aj Nočným vlkom). rehotal sa a bol vyškerený od ucha k uchu. Dnes tento pajác leží na JIS-ke v ťažkej situácii a táto marha, stačila ešte nakaziť, aj svoju tehotnú priateľku, ktorá vraj teraz šalie, lebo sa bojí o svoje dieťa. Karma je zdarma.

TAK TOTO IGOR MATOVIČ NECHCE PRIPUSTIŤ.

Všade na svete by ho na rukách nosili, ale Slováci a politicky korektné médiá na neho pľujú. Každý štek, ktorý vydá mafia, na čele s hlavnou SVIŇOU, Ficom okamžite uverejňujete, a vytešujete sa, ako to ten Matovič schytáva. Ja len nerozumiem jednému, ako sa dá korektne a férovo bojovať s mafiánmi a podporovateľmi vrahov našich detí. Ak na túto moju otázku majú v denníku SME, NČ a Denník N odpoveď rád si to od nich vypočujem.

Ale čo čakať od národa, ktorý si vyberie za svojho národné hrdinu mýtického zbojníka z básne Jána Bottu. Juraja Jánošíka , zbojníka a možno i vraha farára pri lesnej studni. Tento vyvrheľ bol nominovaný rezešovskou televíziou na titul Najväčší Slovák a veru bodoval. Na úrovni, len čo je pravda. Apropó , Rezeš , ako je možné, že tento bolševický bastard je stále riaditeľom verejnoprávnej RTVS, ktorá pod jeho vedením už dávno verejnoprávna nie je. Na čo sa čaká? Či bude omilostený ako ten lotor Guspan. Dávajme si pozor. Hydre rastú nové hlavy. Ak mu dorastú všetky, je s nami amen.

Matúš Kostolný burcuje svoju redakciu proti Matovičovi teda vehementne, aj so svojimi článkami. Hlavne ten, o blackaute. Aj keď tento terminus technikus vyslovil ako prvý predseda vlády I. Matovič, neviem prečo sa to hneď v múdrych médiách neopravilo. Blackaut, nie je totiž výpadok ekonomiky, ale výpadok elektrického prúdu. Vzniká vtedy, keď slnečné erupcie spôsobia taký silný výron, že Auróru Boreális vidieť aj na Škótskej vysočine. Zhoria transformátory, skolabujú elektrárne a vypadne zásobovanie krajiny alebo aj pologuli elektrickým prúdom. Úplný výpadok ekonomiky sa povie Shutting down. Stačí Matúš Kostolný?

Mamička Martinky Kušnírovej, snúbenici Jána Kuciaka.

Pozeral som sa na ňu po jednom zo súdnych rozhodnutí, keď jedného z vrahov našich detí, odsúdili do dlhoročného ťažkého žalára. Cítime asi všetci, že konečne sa spravodlivosť nesmelo vynára z pekla, kde ju uvrhli, kreatúry ako sú Robert Fico, Pavol Paška (+), Martin Glváč, Richard Raši, Robert Kaliňák, Ján Počiatek, Výboh, Široký, ˇBödör, Brhel, Žiga, Jahnátek, Hojlenčík, Kičura, Kožuch, , Andrej Danko, Anton Hrnko, Tibor Gašpar, Krajmer, Hraško, Dobroslav Trnbka, prokurátor Tichý a mnoho, mnoho veľkých SVÍŇ. Ktorí dodnes behajú po slobode. A hlavný z katov Kočner. Ktorý Roberta Fica nazýva svojím šéfom a spolu s Norbertom Bödörom urobia všetko, aby sa Smer udržali pri moci, ak treba a za pomoci ich vlastných peňazí a mediálnej podpory (výňatok z trestného spisu z vraždy Martiny a Jána)

Slzy v jej ubolených očiach dali tušiť, že plakať už ani nevládze a ako hovorila vyslovila slová, ktoré ja už neviem, nevedel by som vysloviť. Povedala, že ONA im odpúšťa, chce len, aby spravodlivosť si našla aj tých , ktorí stáli nad hlavným katom našich detí, Mariánom Kočnerom. Keď ona nevládala plakať, tak som plakal za ňu. Pozeral som sa do monitoru televízora a plakal som. Slzy mi tiekli po tvári prúdom. Nie, ja nevzlykám, len keď sa stane niečo hrozné, kdekoľvek po svete a hlavne tam, kde sa ubližuje deťom, tak plačem, plačem ticho. Slzy sú oslepujúce, bolesť neznesiteľná, dlhé minúty nič nevidím, nič nevnímam. Moje myšlienky sa vtedy pomaly a sústredene ukladajú do vrstiev, ako prastará bridlica pod obrovským tlakom prírodných síl, ktoré prebudí magma a zatrasie so svetom. Potom sa všetko utíši, zrak sa vyčistí, slzy zoschnú a len z duše mi kričí hnev ZABILI NÁM NAŠE DETI. Oni nám zabili naše deti.

Povedal som, že ja by som už nevedel tie slová, ktoré vyriekla Mamička Martinky Kušnírovej vysloviť. Nie nevedel. Ja totiž, vrahom našich detí neodpúšťam. Nech im odpustí Boh ak je, (ale asi nie je) , lebo keby bol a bol taký, ako sa ho nám snažia predstaviť, Chromíkovci (táto absolútne bezvýznamná a marginálna skupina ľudí), Kufovci, slovenský, klérofašistický biskupi( často agenti Štb. Zvolenský, Sokol) a katolícky kňazi, tak ja, takého boha nechcem. Nechcem takého boha, ktorý dovolí, aby mu „neveriaca čvarga“ zabila jediného syna. Kde boli jeho blesky hromy. A porosím, hlúposti od fanatikov zaseknutých medzi rokmi 1370 a rokom 1517 , keď Martin Luther pribil na bránu vo Wittenbergu 95 téz, proti zneužívaniu odpustkov katolíckou cirkvou, aby sa s stíšili. Na mňa ich keci neplatia. Prečítal som si Bibliu, prečítal som si Korán, veľa som si naštudoval o živote Siddharta Gautama Buddhu, (po slovensky Budhu) . Indickom princovi, ktorý dosiahol nirvánu. Čítal som mnoho kníh o učení, ktoré prezentuje jeho svätosť Dalaj Láma (Dalajláma) a ctím si a váži všetkých tých niekoľko miliárd ľudí na planéte, ktorí veria v ich prozreteľnosť Mám preto len jedno želanie, prebuďte sa vy spiaci spiatočníci a posuňte sa o 503 rokov ďalej. A ak chcete vyznávať toho spoločného boha, židov, kresťanov a arabov, ja to rešpektuje. Ctím si všetkých rovnako. Len nezabudnite, spoločný otec pre týchto všetkých bol praotec Abrahám a matkou bola Sára. PRE-VŠET-KÝCH.

A o tom, že sa ten veľký židovský rabín, obetoval za nás za ľudstvo, to si nechajte do Dobšinského poviedok. Tam patria.

Takže ja by som vrahom detí nevedel odpustiť. Od roku 1989 som bol v jednom kuse vlastníkom zbrojného preukazu skupiny „A“. Toto umožňuje zbraň nosiť neviditeľne pod sakom,, použiť ju na obranu seba, svojej rodiny alebo aj skupiny občanov, ktorí by boli v ohrození života a zdravia. Veľa som zo svojej krátkej zbrane, vystrieľal patrónov na rozličných strelniciach v Bratislave a okolí. Bol som vždy dobrý strelec. Na vojne som dostal za „výtečnú“ (vojenský žargón z Československej armády.) streľbu 2 x „opušťák“ Voľno k opustenia posádky a v poddôstojníckej škole, mi to dopomohlo k povýšeniu do poddôstojníckeho stavu. Platnosť mojich zbrojných preukazov skončilo v auguste 2017. Odovzdal som ich teda na políciu aj všetky zbrane, tak ako to prikazuje zákon. Okrem jednej, tej mojej obľúbenej, niekde som ju stratil či zapatrošil. Už dlhé roky predtým ako som ich išiel odovzdať, som žiadnu z nich nemal v rukách a dodnes neviem, kde sa podela. Dostal som poriadkovú pokutu a veru musel som to vysvetliť aj na kriminálke, zákon nepustí. Preto závidím pani Kušnírovej, že napriek tej obrovskej bolesti vie odpúšťať a ja to neviem, ale ja to ani nechcem.

Ja by som v prípade, že by mafiáni ublížili mojim vlastným deťom, by som im nikdy nevedel odpustiť. A hovorím to s plnou vážnosťou, že všetkých tých, na ktorých by slovenská spravodlivosť nedokázala dosiahnuť, by som vyhľadal. Spravodlivosť by som zobral do rúk sám, vedomí si ťažkých následkov za tento čin. Aj vtedy, keby som mal žiť v horách, či na púšti a vracať sa vždy len vtedy, keby bolo treba slepú a bezzubú spravodlivosť nahradiť. A dotklo by sa to všetkých, všetkých , ktorí sa len so svojim tieňom, ako koľvek, obtreli o moje deti. Nech by to, bol ktokoľvek, predseda vlády, podpredseda parlamentu, oligarcha, novinár v službách mafie. Prokurátor či sudca, štátna tajomníčka či krivý advokát, tých všetkých by som hľadal do vtedy kým by som naposledy nevydýchol. To by som urobil JA. A nikdy by som im neodpustil, Nikdy.

Na záver na odľahčenie príbeh, fikcia, román o abonentovi na linke „U“

...bolo to páde druhej Mečiarovej vlády. Politická scéna bola rozhádaná a Slovensko sa zmietalo v chaose. Sedel som na terase cukrárni na korze, patrila akejsi rakúskej firme. Objednal som si zákusok a presso kávu. Zákusok bol akísi čudný, moc farebný a vôbec mi nechutil, iné chute, asi.

Odsunul som z pred seba nedojedení tanier a začal som pomaly popíjať kávu. V tom si ku mne bez pozvania sadol dobre oblečený mladý muž, v letnom bledom obleku a na očiach mal slnečné okuliare Ray bany a povedal len, dobrý deň, toto je pre vás. Nechal mi na stole obálku veľkosti A 5, vstal a bez slova odišiel. V obálke boli akési čudné inštrukcie, mám ísť v stredu 13.08. na diaľnicu smerom na Piešťany. V Hornej strede sa mám otočiť a zastaviť na novej benzínovej stanici SHELL , mám sa usadiť do časti kaviarničky a čakať najviac 20 min. Ak si ku mne za ten čas nikto neprisadne, mám sa postaviť a vrátiť sa do Bratislavy.

Tak som sa v ten určitý deň na tú Shellku vybral. Bol som veľmi nervózny, ruky na volante sa mi potili a musel som si ich neustále utierať a samozrejme aj spotené čelo. Mal som síce na tú dobu moderné auto, Mitsubischi Galnt ale ani klimatizácia nepomohla. Bol som hrozne nervózny a pri každom výjazde z diaľnice som už , už otáčal auto späť , ale zvedavosť nakoniec bola silnejšia. Dodával som si odvahu, že veď je to verejný priestor plná ľudí, tam sa mi nič nemôže stať. Dorazil som do cieľa. Z automatu som si zobral kávu a sadol som si do kúta tak, aby som videl, ako tak na vchodové dvere a pozoroval som, kto prichádza a odchádza. Na stolík pred sebou som položil dohorené znamenie, dennú tlač otočenú hlavou dole s titulnou stranou. A čakal som. Napriek tomu, že som toho muža nevidel vojsť, si ku mne sadol vysoký štíhli pán so slušivými okuliarmi, pozdravil sa tak, ako som to podľa inštruktáže očakával a ja som mu pozdrav opätoval, tiež predpísaným spôsobom. Potom sa na mňa usmial a povedal mi. Vybrali sme si vás na základe našich analýz s tým, že budete vhodný adept na plnenie určitých úloh v cezhraničnom styku. Vyvalil som na neho oči. Čo ja, aké úlohy som obchodník, je síce pravda, že veľa cestujem, ale stýkam sa len a len s obchodnými partnermi. Vybavím čo treba a letím späť domov. Nie je to celkom tak povedal, vo švédskom Štokholme ste sa zdražil háda aj tri mesiace, nie je to pravda? Bola.

Postavil sa a išiel si zobrať kávu z automatu , keď sa vrátil, sadol si a ticho bez slov pomaly odpíja z plastového pohára kapučíno. Pijete s cukrom, opýtal sa po chvíli. Nie odvetil som, ani do čaju si veľa nenasypem a kávu pijem len bez cukru povedal som. To je dobre, to je dobre, riekol a ticho si naďalej odsrkával z teplého nápoja. Po chvíli sa na mňa pozrel a povedal. Koľko času potrebuje na to, aby ste svojej rodine vysvetlili, že bude trochu dlhšie preč tak na šesť až sedem mesiacov, podľa okolností. S tým že , jeden krát sa domov vrátite na 3 maximálne 5 dní. Tiež podľa okolností.

Prekvapene sa na neho pozerám, ja nikam chodiť nebudem, mám tu dosť svojich povinností a čo bude s mojou firmou? Pol roka je veľmi dlhý čas, doba je hektická, čo bude potom so mnou? Bude dobre, nebojte sa, bude dobre. My vieme o vašich politických názoroch, my poznáme všetkých vašich priateľov aj nepriateľov. My vieme s kým sa stretávate z polícii z SIS z mafie. Váš dobrí kamaráti sú aj Jožko Ucho, alebo Karolko Pobožný, obaja vplyvný ľudia v Bratislavskom podsvetia. Ale to je dobre, budeme tieto vaše kontakty veľmi potrebovať. Vieme , že sa stretávate s Petrom Slovákom, novinárom alebo s Evou Táčkovou ďalšou novinárkou. My to všetko vieme. S tými, ktorými sa v politiky zhodnete, zhodneme sa aj my, no aby som povedal pravdu . skoro vždy. Výnimky potvrdzujú pravidlo. Potrebujeme vás, Slovensko vás potrebuje. Rozumiete tomu. Porozumel som. Vycestujete do týždňa, moc vecí si nebaľte, všetko čo budete potrebovať dostane na mieste. Berte si malú príručnú tašku na drobné hygienické veci, max. 2 košele alebo tričká, krátke nohavice, spodné prádlo na tri dni, to je všetko. Toto je vaše, na cestu a nutné prvotné výdavky. Ešte dnes si zakúpite letenku na toto letisko do Paríža. Na letisku vás bude čakať šofér s tabuľkou Mr. Colins – Slovak. Odvezie vás na určené miesto a ostatné sa dozviete na mieste. Odletel som.....

Ďalšie pokračovanie na budúci týždeň v Blogu Sme. Add: Robert Fico má krvavé paprče...