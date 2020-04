Robert Fico má na rukách krv...

Robert Fico je šéfom, vrahov našich detí, dokedy mu dovolíme špiniť a kydať, na všetko? Je to predsa SVIŇA, skorumpovaná, vyzlečená donaha. Kto nevidel film SVIŇA ? Pýtam vás, kto ho nevidel.

:Robert Fico, od ustanovujúcej schôdze parlamentu, usporadúva denno, denne , nič nehovoriace tlačové besedy, kde pľuje na celý národ ale hlavne na kroky koalície. Na tieto tlačovky, ako poslušní psíci chodia všetci i tzv "protislovenské prostitútky", ako ich nazval sám veľký "Šéf". Len ja ,celkom nechápem prečo tam chodia? Prečo ten kýbeľ žlče, čo sa tam vylieva na krajinu a jeho obyvateľov, šíria denno denne obrovskou vervou. Dajte mi prosím na to odpoveď, ak nejakú máte.

To , ale vôbec nie je všetko. Pán premiér sa rozhodol, že bude denno, denne osobne informovať verejnosť o krokoch vlády, rozhodnutia krízového štábu a v prvých dňoch povedal, že to bude o 9:00 h doobeda. potom povedal cca po 7 dňoch vlády, že by chcel zvýšiť testovanosť z 280 osôb na cca 3000 až 4000 tisíc otestovaných ľudí denne. O tri dni na tlačovke, ktorá bola cca o 12:00 , slovenskú novinársku obec vôbec nezaujímalo, čo všetko vláda Igora Matoviča za ten krátky čas urobila, ale neustále ho bombardovali otázkami, že prečo sa už netestuje 3000, ako povedal pred troma dňami, prečo nebola tlačovka o 9.00 ale o 12 :00 . ja som sa hanbil za všetkých. Keby toto robila "Bejby" z Pravdy, ktorú kočíruje Fico s Kliňákom, alebo Ruttkayová, Kočnerova šla... . veď viete čo. Nedivil by som sa. Keby na tieto ´veci, ktoré objektívne sa nedajú zvládnuť za tri dni a pri pracovnom nasadení premiéra a vlády vytýkať, že tlačovka je o 12:00 nie o deviatej od takej novinárky ako je bývalá šéfredaktorka Plus 7 dní a dnes redaktorkou Dankovej TA 3 Anna Žitná Lučanská. Nie v tomto prípade, by som sa nedivil.Potom, čo Plus 7 dní začala viesť táto osoba , po dvoch výtlačkoch som ,tento mnou obľúbený časopis prestal kupovať. Nebol som sám, na FB som zachytil stovky pripomienok, k jej nadpráci pre zločineckú organizáciu Smer, s tým, že aj oni prestali tento týždenník kupovať. Nekupujem si ho už doteraz.Aj keď ju nakoniec vyhodili. Lučanská vo svojom príspevku na poslednej strane , surovo napádala iniciatívu za Slušné Slovensko. Nazývala ich pomýlenými Šorošovími deťmi, ktorých manipulujú neznáme zahraničné tajné služby a že majú chodiť do školy, nie protestovať. Nemajú vraj protestovať voči legálne zvolenej vlády súdruha Fiaca a podobné hanebnosti. K tej legálne zvolenej vlády v roku 2016 len toľko, Žitná Lučanskiá. Tá vláda bola nelegitímo/legitímna z nasledovných dôvodov: Vláda vznikla len preto, že dvaja bezcharekterní politici, bažiaci po moci za každú cenu zradili svojich voličov, napľuli im do tváre. Rado Prochádzka a Béla Bugár títo dva ničomníci, už dostali svoje, za túto zradu. Spočítali sme im to vo voľbách. Sú na smetisku dejín. A sľubujeme aj takým, ako ste vy, Žitná, Lučanská, že vás i zločincov zo zoskupenia Smer-SD dostaneme na smetisko dejín a to čoskoro. a mnoho z nich skončia v ťažkom žalári, to si píšte.

Tak, keby tam na tlačovke boli títo, bezcharakterní redaktori, tak by som to pochopil. Ale najhlúpejšie otázky má stále redaktorka z denníka N. Nedajú sa zahanbiť ani z iných, mienkotvorných, vraj demokratických médií. Hanbím sa za vás, veľmi sa hanbím.

Na tlačovkách Fica ste však sterilný, ako gáza. On kydá, na predsedu parlamentu a splieta tam akési štetky. Neviem čo stým myslel? ale ja viem jedno. Robert Fico inštaloval na úrad vlády štetku, ktorú povýšil na Hlavnú štátnu radkyňu. a my občania a daňový poplatníci, sme mu prispievali na chod bordelu, na úrade vlády. Vy , ale mlčíte. Túto osobu Fico dostal darom, od Kalábrijskej mafie, Ndranghety s jasným cieľom. Ovplyvňovať a špiclovať v prospech zločineckej organizácie, ktorá si na Slovensku založila bunku tzv. ndrinu. Túto ndrinu viedol na Slovensku, dnes už odsúdený a väznený António Vadala, milenec a miestny šéf Márie Troškovej. Táto Trošková, ktorá nemala žiadnu bezpečnostnú previerku, chodila s Ficom na významné medzištátne stretnutia, kde sa preberali aj utajené skutočnosti, týkajúce sa našej štátnej bezpečnosti. No vy všetci mlčíte. Nie je to náhodou trestný čin? A necháte ho trepať jeho klamstvá, bez toho, aby ste ho konfrontovali.

Zločinecká organizácie Smer-SD ,je hnijúci vred na tele našej spoločnosti. vy trubadúri slobody, vy trubadúri slobdných a demokratických médií sa už konečne prebudte. Ja nechcem, aby ste boli k novej vláde nekritický, ale dajte jej skutočne reálny čas, nechytajte predsedu vlády na slovíčkach, možno niekedy naozaj povie viac, ako by to bolo nutné. A výsledky sa dostavia, to mi verte. Ako majú pokračovať, keď ich bombarduje za somariny a nezaujímate sa o to, že tento štát vykradli mafiáni?

Ako sú Fico, Pelegtíni, Kičura, Kaliňák, Kažimír a iný.Vláda má holé ruky a všetko musí hasiť za pomoci EU.

Robert Fico, ktorý bol šéfom vrahov našich detí, robí denno, denne tlačovky a vy ako lačný vlci slintáte a čakáte čo s toho vypadne. Potom NČ vybehne s obrovským titulkom ako Fico novej vláde dobre naložil. Hanbím sa za vás, za vás všetkých, do ktorých sme tie dlhé roky vkladali nádeje, že spolu a nerozlične, mafiu porazíme. Hanbím sa za vás...