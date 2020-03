Kto to chce dnes povaliť Matovičovu vládu? Pozri, kto to hovorí

Dnes 31.03.2020, prebehla tlačová beseda zoskupení, AZZZ, Obchodnej komory , Klubu 500 a iných zamestnávateľov. A pustili sa do novo vymenovanej vlády.

Aby bolo hneď, od začiatku jasné, že tejto téme rozumiem a dlhodobo je sledujem, lebo som bol jej súčasťou.

Menujem sa Ladislav Rohoška, som prezidentom Asociácie podnikateľov stredného stavu-SR (APSS-SR). Celé novodobé podnikateľské hnutie som zakladal ja, so svojimi kolegami, podotýkam, ešte pred revolúciou v r.1988 . Bol som však dosť naivný a neopatrný, lebo sa okolo nás zbehlo strašne veľa podvodníkov, príslušníkov Štb a podobných individuá. Keď som si to uvedomil bolo už dosť neskoro a boli rozlezení a zalezený všade .

Poďme teda po poriadku, čo nasledovalo po revolúcii 1989. Z toho základu, ktoré som vytvoril v r. 1988 a bol oficiálne jeho, akýmsi predstaviteľom, som v decembri 1989 založil ZPS (Združenie podnikateľov Slovenska) a stal som sa jeho prvým prezidentom. Túto funkciu som zastával cca 14 mesiacov a vtedy som začal pociťovať to , čo som popísal na začiatku. Okolo mňa samí Štb-áci, komunistický pohlavári, prospechári ba aj kriminálnici. Stal som sa dosť vplyvným človekom v tom porevolučnom období a preto som dostal aj oficiálnu ponuku od vtedajšieho policajného riaditeľa mesta Bratislava, že vie mi overiť okruh ľudí, ktorí sa okolo mňa grupujú. Keď som dostal, správu, bol som zhrozený. Štb-ák, kriminálnik, komunistický funkcionár a ešte ani neviem čo všetko.

Medzi tým ,som usilovne pracoval na založení silnej celoslovenskej stavovskej organizácii z ktorej vznikla AZZZ. Prezidentom sa stal pánom Berghaur, generálnym riaditeľ VSŽ. Ja som bol zvolený za 1 viceprezidenta, viedol som a riadil zasadnutia v neprítomnosti prezidenta AZZZ. Organizácií, zväzov a združení tam bolo vtedy 9. Najsilnejším zväzom bol zväz priemyslu SR, potom družstevníci s pánom Moravčíkom, Asociácia nemocníc a polikliník SR , myslím s MUDr. Benčatom, Obchodníci a Únia miest a obcí SR s predsedom Sýkorom, Zväz stavebných družstiev. Stavebného priemyslu s Františkom Slávikom atd. Ospravedlňujem sa, ak som na niekoho zabudol.

Fungovalo to veľmi dobre celý nasledujúci rok. Boli sme v poradných orgánoch vlády, Slovenskej aj Federálnej. V Slovenskej aj federálnej tripartity, usilovali sme sa, aby zákony , ktoré budú prijímané,boli v prospech rozvoja podnikania tak malých, stredných ale aj veľkých priemyselných firiem. Potom však prišiel zlom. vyvážená pozícia záujmových zväzov v AZZZ sa mala zmeniť. Priemyselné zväzy navrhli aby sa oni rozdelili do 6 samostatných zväzov. Každý s právnou subjektivitou a samostatným hlasom v rade AZZZ. Stalo sa. No a potom sa všetko zmenilo. Miesto jedného zástupcu a hlasu, mali v rade 6 hlasov a ešte aj prezidenta. Lebo úzus bo vtedy taký, že ten najväčší , teda VSŽ bude nominovať za priemysel prezidenta a opona spadla. V tých nových zoskupeniach,boli ,chemický, strojárenský, elektrotechnický , hutnícky priemysel , priemysel výpočtovej techniky a iné. V rade pribudlo 6 nových prezidentov a hlasmi prehlasovali všetko čo len potrebovali na to, aby sa vo funkciách zabetónovali na večné veky, alebo kým neumreli..Boli všetci, bývalí komunisti, riaditelia fabrík a na dôvažok, bol z nich, každý druhý agentom Štb. Dnešný stav celkom nepoznám, ale ak bude treba zalistujem do Cibulkových zoznamov, mám ich zviazané v koži.

Toto sa nedialo len AZZZ, toto ovládnutie podnikateľské sektora, komunistami a hlavne agentmi Štb, pokračovalo aj v mojom materskom združení v ZPS. Komploty, podrazy, klamstvá a ohovárania som riešil na dennom poriadku. Po štrnástich mesiacoch ma konečne vyštvali. Prehral som voľby o jeden jediný hlas. A tu a teraz musím povedať, že ma podrazili tí , ktorým som veľmi dôveroval a pomáhal budovaťich okresné štruktúry na východe, v Lučenci. Viete časom sa k vám tie záznamy a tajné dohody dostanú. Združenia sa potom, zmocnilo Štb a do čela si následne zvoli dvoch po sebe idúcich ,jeho členov.

Je však aj jedna dobrá správa. ZDP sa nakoniec pozviechalo, do parády to zobral slušný a čestný muž, dobrý človek a úspešný podniaktateľ Janko Sabol a ja som mu zato vďačný.

Paralelne s týmto som pomáhal v osamostatnení a získaní autonómie od Prahy, Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory. Bolo to stovky hodín, práce, presviedčania, najmä na federálnej úrovni, aby štatút samostatnosti Slovenská obchodná komora získal. František Mihók, bol vtedy, akísi slovenský zastupitel, pod kuratelou .Československej OK.(presný názov jeho vted. funkcie si nepamätám). Mihók ma uisťoval,že keď dám hlas jemu, nebudem mimo predsedníctvo komory a budem môcť zastupovať najmä stredný podnikateľský stav. Oklamal ma, obklopil sa tiež, bývalými komunistami a a hlavne agentmi Štb. Prečo takto konal to som zistil až trochu neskôr. Že kedy som to zistil? Neuveríte. na hrade u pána prezidenta Kováča, keď sme boli ako delegácia za AZZZ (Mišo Lach, František Slávik a ja ) u neho s návrhom na členov novej vlády po páde myslím druhej Mečiarovej vlády. My sme ho(to sa podržte navrhovali za predsedu vlády + ministra hospodárstva, tam mal byť Martin Šichta. Čakali sme, len na príchod riaditeľa SIS pána Mitra. Ten priniesol verdikt. Mihók člen Štb, vlastník konšpiračného bytu na odposluchy, Šichta agent. Zostali sme ako obarený. S hanbou sme odišli a potom , už všetko išlo mimo nás. A tak to aj dopadlo. Toľko o mne, mojej práci a o tom , že viem čo hovorím.

Dnes na tlačovke, priemyselné zväzy ich predsedovia, prezidenti, a aj predseda (dodnes) SOPK František Mihók sa neokróchane pustili do no vymenovanej vlády. Zvláč hrubo sa vyjadroval predstaviteľ Klubu 500 pán Soták, dobrý priateľ Roberta Fica, (tak to on prezentoval, na tej neslávno slávnej tlačovke na záchranu Plavčana, pamätáte sa?) No ale zahanbiť sa nedali ani iný, bývalý komunisti a spolupracovníci.

Ja samozrejme nechcem tvrdiť, že pomoc nebudú potrebovať aj veľké spoločnosti, lebo to pravda nie je . budú ju potrebovať a to veľmi. Mňa sa však dotklo to, že, kto ako to hovorí. Kladú novej vláde , ktorá je v úrade 9 dní, ultimáta. Vyhrážajú sa a odkazujú premiérovi , aby okamžite skočil tam alebo onam. Nie páni (či skôr súdruhovia) takto to v slušnej spoločnosti nefunguje.

Kde ste boli, keď sa ekonomike darilo a kleptokratické, mafiánske zoskupenia v zločineckej organizácii Smer-SD rozkrádali nachosnované. Kde ste boli, keď tvorca a finacmajster týchto podvodov Peter Kamžimír , protizákonne preskočil do tichých vôd Národnej banky. Kde ste vtedy boli? Viem, niektorí ako tútori, pri podvode za 600 miliónov na ministerstve školstva, že pán Soták? Kde ste bol pán prezident Malatinský Tomáš z AZZZ, keď ste si odskočil na ministerskú stoličku do vlády Roberta Fica? Čo prospešného ste vtedy spravil pri slovenských podnikateľský stav.? Kde ste boli keď retardovaný predseda SNS, denno denne prichádzal s nápadmi, ktoré ožobračovali našu krajinu a zadlžovali aj vnukov našich vnukov. Kde ste vtedy boli, keď v hoteli Duble Tree Hilton u Juraja Širokého si porcovali lup zo štátnych zákaziek , Výboh, Brhel ,Bödör Fico s Kaliňákom a tak ohrozovali bezpečnosť našej krajiny a aj jej integritu. kde ste vtedy boli.? Lovili ste v mútnych vodách, neprehľadných tendrov a štátnych zákazkách. Vždy ste pri tom boli ,ved ste "NAŠI ĽUDIA" Či nie ?

Musím sa však priznať, že som tam počul aj triezve názory. Stotožňujem sa s nimi a aj s tým predstaviteľom, ktorý vysvetľoval systém a výhody Kurzarbeitu. Vychádza z predpokladu, že sú spoločnosti postihnuté, výraznou stratou práce. Znamená to dočasné zníženie pravidelného pracovného času zamestnancov. Ide o ,tak zvanú prácu, na kratší čas, ktorá môže ovplyvniť všetkých, alebo iba niektorých zamestnancov. Toto riešenie vrelo odporúčam súčasnej vláde ,aj keď dnes už do týchto vecí nemám čo hovoriť.

PS:

ASOCIÁCIA ZAMESTNÁVATEĽSKÝCH ZVÄZOV A ZDRUŽENÍ SLOVENSKEJ REPUBLIKY.

Pri príležitosti 10 výročia vzniku Asociácíe zamestnávateľských zväzov a združení Slovenskej republiky Prezídium Asociácie uďeluje

PMÄTNÚ MEDIALU

pánovi Ladislavovi Rohoškovi

prvému prezidentovi Združenia podnikateľov Slovenska

ako výraz ocenenia za činnosť pri zakladaní a rozvoj Asociácie

Michal Lach František Bruckmayer

prezident generálny riaditeľ

V Bratislave 6. novembra 2001