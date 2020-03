ĆUJTE, ČUJTE, rozpoviem vám príbeh o Krajine, nekrajine.

Príbeh o Krajine, nekrajine, kde vládol, veľmi zlý kráľ. Ktorý sa volal , Robert I Zlý. Ten kráľ však mal múdreho šaša. Volal sa Igor,Dobrotivý, Láskavý.

Niekde ďaleko a možno blízko, bola jedna Krajina, nekrajina, kde vládol jeden veľmi, ale veľmi zlý kráľ.Ten kráľ sa volal Robert I Zlý.Ten zlý kráľ, mal aj svojich radcov, veľmi zlých radcov, ktorých viedol radca menom Robert II Krvilarčný. Kráľ mal aj svojho Hlavného kata, ten sa volal Maroš Pomstichtivý Brutálny. V tomto kráľovstve, ako v každej rozprávke , mal kráľ aj svojho šaša. Veľmi múdreho šaša, ten šašo sa volal Igor Dobrotivý, Láskavý.

Krvilačný kráľ, jeho radcovia a ministri, sužovali svoj ľud a svoju krajinu, vraždili a zbíjali.Viedli vojny, vo svojej krajine, ale sa taktiež snažili zotročovať svojich susedov. Ten múdry šašo, ho napomínal, prosil, bedákal, lebo len on sa odvážil kráľovi oponovať a povedať mu pravdu o jeho krutých činoch. Hovoril mu o zbedačených ľuďoch, hovoril mu ako jeho radcovia, ministri, sudcovia aj žalobcovia zdierajú jeho podaných. V kraji vládne strach, hlad a beznádej. V tvojej krajine, vládne nespravodlivosť. Kto vládalo zutekalo, kto nevládalo v ťažkom žalári trpelo. Taká to bola Krajina, nekrajina. Múdri šašo vraví, môj kráľ, mladí nám utekajú, do krajín ďalekých, chyže po nich prázdne sú. Kto nám tu zostane ? Myslíš tých, ktorím , do roka dáš lacný karafiát do rúk zrobených a od ťažkej práce, majúc už chrbty ohnuté. Tých bezmocných, a najviac zraniteľných ,ktorých ešte stále oklamať dokážeš? Len tí ti zostanú kráľ môj. Kráľ a jeho radcovia sa šašovi smiali, kradli, zbíjali ešte s väčšou vervou a ľud svoj, do jarma poroby hnali.

Kráľov hlavný minister, zvaný Andrej Tupý,Bezprízorný zabezpečoval pre tohoto zlého kráľa, spojenectvá s inými zlými vládcami tohoto sveta. Spojili sa proti svetu dobrých a dobíjali spolu svojich susedov, ale aj národy z ďalekých krajín. Ten najhorší zo zlých kráľov, sa volal Vladimír I Pravosláv. Ten posielal svojich vojakov do celého sveta, kde vraždili, pálili a zotročovali, ľud krajiny dobitej červenými gardami. kde čižma armády Vladimíra I Pravosláva vkročila už viac ani tráva nerástla ba ani vtáčika letáčika nikde nebolo vidieť, nezostal tam ,kameň na kameni. Pusté boli krajiny, kde spálili úrodu a zabíjali nevinné obete..

Roky ubiehali a kráľ so svojou družinou krutou, naďalej plienili a ničili tú krásnu Krajinu, nekrajinu. Ubolení ľud ho prosil, zmiluj sa ó náš kráľ, deti nám od hladu mrú, poradcovia tvoji, nové dane na nás uvalili žiť tu už nevieme. Kráľ a jeho radcovia sa ľudu smiali a vyhlásil toto: Ja kráľ Robert I Zlý, som vašim sudcom, som vašim žalobcom a som aj vaším katom. Hlavy skloňte, bedač naničhodná, zajtra vás rozsúdim a spravodlivý trest na vaše biedne hlavy vynesiem. I preľakol sa ľud zbedačení, pod krutým vládcom porobený a do svojich chyží išli sa schovať.., Múdri šašo kráľa zasa varoval, aby prestal so svojimi radcami zotročovať ľud, Tí čo mlčia sa raz prebudia, vravel šašo. Z malého potoka bude riečka, z riečky bude rieka a tá rieka keď sa vzduje, silou svojou, tvoje kráľovstvo zo zeme tohto zmetie. A kráľ sa zasa smial, jeho radcovia sa smiali aj hlavný minister Andrej Tupý sa smial.

Potom tú krajinu stihlo veľké nešťastie. ZABILI NÁM, DVE NAŠE DETI.. .No kráľ so svojimi radcami a ministrami, sa stále len smial. Smial sa a smial. Keď sa jeho ľud dozvedel, že nám zabili dve naše deti, zahučal. Hučal tak silno, že sa pohli múry na hradbách kráľovského hradu, kde sa zlý kráľ so svojou milenkou a ministrami pred ľudom schovával. Na druhý deň zvolal kráľ na nádvorí hradu svoj ľud a prehovoril. TU VÁM DÁVAM 30 STRIEBORNÝCH PRE TOHO, KTO VRAHA TÝCH DETÍ ,PRED MOJE NOHY PRIVEDIE. Ľud onemel, ľud zaplakal, medzi ním sa začal šíriť šum. Ten šepot naberal na hlasitosti , zo šepotu to prerástlo do vravy, z vravy na krik a z kriku na mohutný duniaci sa ohlušujúci vodopád, ktorý zvestoval, že tí čo mlčali sa prebudili a stále hlasnejšia vraveli. kráľ má na rukách krv, kráľ má na rukách krv. To už medzi ľudí prišiel múdri šašo Igor Dobrotivý a ten ubiedený ľud posmeľoval. Chodil od mesta k mestu, zavítal aj do tých naj zabudnutejších chyžiek, do lesa , kde pracovali uhliari. Išiel do baní pod zem, kde dolovali meď. Navštívil všetkých ľudí Krajiny nekrajiny a burcoval ich do boja. A ľud povstal, chýr o múdrom šašovi, Igorovi Dobrotivom sa šíril Krajinou,nekrajinou ale aj celým svetom ,ako lesný požiar. Rozsvecoval iskierka nádeje v srdciach tých, čo už neveril, tých čo stále mlčali, aj tých čo stále dúfali.Ľud sa pohol smerom k hradu, kde kráľ prebýval so svojimi kumpánmi, valilo sa vojsko ľudu krajinou a ako sa blížili, pridávali sa k nim stále viac a viac ľudí. A viete , kto stál na čela toho vojska? Bol to múdry šašo, ktorý už nebol kráľovým gašparkom, ale hrdý generál vojska, Krajiny nekrajiny, Igor I Dobrotivý, ktorý kráľom sa stal. Neohrozene viedol svoje vojsko voči hradbám. Hradby dobil, Kráľa Roberta I Zlého, zajal , do žaláru ťažkého uvrhol, kde bude čakať na svoj ťažký trest. (alebo, možno, ešte, že by nie?).Hlavného kata, Maroša Pomstichtivého , do žalára ťažkého dal Igor I Doibrotivý náš spravodlivý kráľ zavrieť . Knechtov katových po celej zemi pochytať dal, a vyhlásil, že nevinne súdení sú od dnes slobodní a odškodné veľké, vyplatené im bude. Niektorí radcovia sa rozutekali a hľadajú úkryt po celom svete, vraj išli do krajiny, kde sa voda sypala a piesok lial. Iných už do ťažkého žalára zavrieť kázal, V Krajine, nekrajine, pokoj a mier zaviesť ráčil.

Nech žije náš nový Pán Kráľ, Igor I Dobrotivý a nech nám vládne naveky, kým nepomrie.

Od tejto chvíle, ľud KRAJINY, NEKRAJINY žil šťastne v pokoji a v mieri , do veky vekov ostatných.

Tu je dnes zvonec a rozprávky. je ... (a nie , nie je koniec, príbeh začal, príbeh o Krajine, nekrajine bude pokračovať)

LR