SVINE ÚTOČIA

Po vzhliadnutí filmu SVINE mi zovrelo hrdlo. Keď film skončil, v kinosále zostalo hrobové ticho, svetlá sa rozsvietili, no nikto nevstával. sedeli sme v nemom (ani to neviem pomenovať) úžase? . To ticho bolelo.

Vláda premiéra Igora Matoviča , prevzala žezlo v sobotu, minulý týždeň. teda dnes 27.03.2020, sú pri moci ani nie týždeň. Ťažký týždeň.Krajinu našli v troskách, po uši zadĺženú, na epidémiu koronavírusu absulútne nepripravenú. Peter Pelegríni nás klamal. Klamal neustále, menil svoje vyjadrenia o 180 st. zo dňa na deň. SVINE zo SMER-SD svoju vládu zakončili tak ako to majú v génoch-rabovačkou. Rabovačkou, ktorá ohrozovala, životy a zdravie celého národa. Pelegríni nie len že klamal, ale drzo sa hral na premiéra, pritom je to len úbohá figúrka zločineckej organizácie Smer-SD, ktorá už vystriedala všetky posty, tak v exekutíve , alebo aj v zákonodarnom zbore, no a vždy sklamal. respektívne išiel po línii vodcu mafie Roberta Fica.

Slovensko v nedeľu 22.03.2020 spoznalo meno Kajtána Kičuru, osobného priateľa Robeta Fica. Tento Kičura bol predsedom SŠHR (Štátne hmotné rezervy). Tento smerácky výkvet, uzatvoril tri zmluvy s 2 firmami, ktoré mali v priemete okolo 30 tis € obratu. Preto píšem priemerne, lebo tá od krajského predsedu SNS bola založená len v januári 2020 a mala o € obratu, žiadnu históriu a do registra verejného obstarávania sa zapísal len jeden deň pred podpisom zmluvy. To že tovar, chceli predať 30 x drahšie ako sú bežné ceny netreba ani hovoriť, toto nie je fikcia ale skutočnosť.

Kto videl tlačovku Kajtána Kičuru a pozorne ju sledoval, nemohla mu ujsť paralela s ďalšiu priateľkou Robeta Fica, kriminálničkou a bývalou štátnou tajomníčkou za Smer-SD, Monikou Jankovskou, Keď odchádzala, tak ju "šéf " pozval pred kamery a verejne sa jej poďakoval, za dobre vykonanú prácu. Dnes Monika Jankovská, sedí v kriminále aj s ďalším Ficovým kamošom a susedom, Mariánom Kočnerom. Marián Kočner je ten, ktorý dal zavraždiť, dve z našich detí, pre tých čo radi rýchlo zabúdajú. To je ten Kočner, ktorý s Norbertom Bödörom, nazývali Fica svojím šéfom. No ale späť ku Kičovi. Úbohejšieho predstaviteľa a reprezentanta Smer-SD , ako bol Kiča si len ťažko prestaviť. Klamal, protirečil si a zahmlieval. Keď sa ho novinári spýtali, aby vysvetlil napríklad aj to, že ako je možné, že jeho 20 očný syn kúpil v deň podpísania zmlúv s mafiou zo SNS a iní, dva luxusné byty pri prezidnetskom paláci. V hotovosti, bez úveru, len tak vajatal. Vraj úver sa už vybavuje. No kto by dal študentovi 300 000 € úver a to následne potom. Kičura je len úlomok z črepín , ktoré nám denno denne predvádzala za posledných 12 rokov zločinecká organizácia na čele s Ficom a Kaliňákom a ktorú oni nazývali Smer-sociálna demokracia. Bolo by to celé na smiech, keby nebola to pravda.

Aby sme nadviazali na titulok, sme svedkami toho ako SVINE útočia. napádajú všetko, čo sa tu za tých niekoľko dní podarilo, ako tak napraviť , opraviť a spojazdniť. Robert Fico s tým začal už na ustanovujúcej schôdze NR. On, ktorý nesie hlavnú zodpovednosť za to, že tu mafia sprivatizovala štát. Že Bödör cez Gašpara, riadil našu políciu. Že Jankovká beztrestne vytvorila obrovskú justičnú mafiu. A že . generálny prokurátor Trnka, Tichý ale aj iní, slúžili podsvetiu. Za to všetko môžeš ty.

A SVINE útočia ďalej. Dnes opitý poslanec z poslednej rady sa začal vyhrážať našej Pani Prezidentke a úkolovať ju. Urob toto, urob ono.

Robert Fico, ty môžeš úkolovať t voju šl... a radkyňu, ktorú ti dodala Nangreta na úrad vlády. Ty môžeš úkolovať, toho nesvojprávneho človeka, čo sa tu dva roky hral na predsedu vlády. Tak tiež, môžeš úkolovať toho poslanca, ktorého meno sa nevyslovuje , alebo toho čo ti nosí tašku a vypadá ako ten somárik z rozprávky.. Tých všetkých úkolovať môžeš.

No pamätaj si "šef" našu Pani Prezidentku ty úkolovať nebudeš.

Videli sme, ako tvoju kamošku odvádzala v putách NAKA. Uvidíme aj to ako budú odvádzať v putách tvojho kamoša Kajtána Kičuru. No a my všetci slušný ľudia tejto krajiny, veríme, že v putách budú odvádzaní aj iní členovia zločineckej organizácie Smer-SD. A to uvidíme čoskoro to si píš.

LR